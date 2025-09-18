इंतजार होगा खत्म, जानें कब आएगा पटवारी भर्ती का परिणाम

आलोक राज ने कहा कि परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने के बाद किसी भी सूरत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगर मैं खुद फोन करूं तो भी प्रवेश नहीं दें । परीक्षा केंद्र पर सीसी टीवी लगाने के लिए रील कंपनी को अधिकृत किया गया है। यह केंद्राधीक्षक के नियंत्रण में रहकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा डमी अभ्यर्थियों का विशेष ध्यान रखना होगा। केंद्राधीक्षकों से कहा कि परीक्षा का समय प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थियों से हस्ताक्षर आदि के कार्य पूरे करवा लें ताकि परीक्षा का समय जब शुरू हो तो उनका कीमती समय खराब नहीं हो। परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट को सही तरीके से गिनकर आईडीपी लिफाफे में पैंक करें। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। साफ सुथरा शौचालय होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहली पारी में शौचालय साफ रहा, जबकि दूसरी पारी नहीं रहा। सतर्कता दल के सदस्य लगातार परीक्षा केद्रों का निरीक्षण करते रहें। सभी का प्रयास रहे कि परीक्षा शांति से नियमों के तहत हो।