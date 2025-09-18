इंतजार होगा खत्म, जानें कब आएगा पटवारी भर्ती का परिणाम

राजस्थान में पटवारी भर्ती की परीक्षा दे चुके लाखों युवाओं का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। पटवारी भर्ती का परिणाम दिवाली से पहले आने की पूरी संभावना है। झुंझुनूं आए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज ने इस प्रकार के संकेत दिए हैं। सर्किट हाउस में युवाओं से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि पटवारी भर्ती का परिणाम दिवाली से पहले जारी किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो हजारों युवाओं के घर दिवाली की खुशियां दो गुनी हो जाएगी। उन्होंने सर्किट हाउस में युवाओं की समस्या सुनी। वहां मौजूद प्रत्येक युवा से उसके सवाल पूछे और जवाब दिया।
कर्मचारी चयन बोर्ड की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा 19 से 21 सितम्बर के बीच होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए पूरे राज्य के करीब पच्चीस लाख परीक्षार्थियों ने पंजीयन करवाया है। परीक्षा के दिशा निर्देश को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज झुंझुनूं आए। यहां उन्होंने सूचना केन्द्र सभागार में परीक्षा से जुड़े समन्वयक व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि परीक्षा कक्ष में घड़ी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सभी घडि़यों का समय दूरदर्शन से मिलाया जाए। ऐसा नहीं हो कि कमरे के अंदर की घड़ी का समय अलग है और गेट पर मौजूद कर्मचारी या अधिकारी की घड़ी का समय अलग है। एक मिनट के कारण भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक में एडीएम अजय कुमार आर्य, जयप्रकाश शर्मा, सुधीन्द्र मोहन, केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, उप समन्वयक, केन्द्रपर्यवेक्षक व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
आलोक राज ने कहा कि परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने के बाद किसी भी सूरत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगर मैं खुद फोन करूं तो भी प्रवेश नहीं दें । परीक्षा केंद्र पर सीसी टीवी लगाने के लिए रील कंपनी को अधिकृत किया गया है। यह केंद्राधीक्षक के नियंत्रण में रहकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा डमी अभ्यर्थियों का विशेष ध्यान रखना होगा। केंद्राधीक्षकों से कहा कि परीक्षा का समय प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थियों से हस्ताक्षर आदि के कार्य पूरे करवा लें ताकि परीक्षा का समय जब शुरू हो तो उनका कीमती समय खराब नहीं हो। परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट को सही तरीके से गिनकर आईडीपी लिफाफे में पैंक करें। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। साफ सुथरा शौचालय होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहली पारी में शौचालय साफ रहा, जबकि दूसरी पारी नहीं रहा। सतर्कता दल के सदस्य लगातार परीक्षा केद्रों का निरीक्षण करते रहें। सभी का प्रयास रहे कि परीक्षा शांति से नियमों के तहत हो।
उन्होंने कहा कि झुंझुनूं के अधिकारियों ने पर्यवेक्षकों व वीक्षकों की अलग-अलग पारी में अलग-अलग ड्यूटी लगाई है यह बहुत अच्छी पहल है। इससे कर्मचारियों को लगातार कार्य नहीं करना पड़ेगा।
बैठक के बाद उन्होंने सर्किट हाउस में युवाओं की समस्या सुनी। वहां मौजूद प्रत्येक युवा से उसके सवाल पूछे और जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दिवाली से पहले जारी करने का प्रयास रहेगा। इस दौरान अनेक युवाओं ने उनका स्वागत किया।