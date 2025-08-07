Jhunjhunu News : गाड़ी में तोड़फोड़ व मारपीट कर रुपए छीनने के तीन टॉप-10 इनामी बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए

पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, वृताधिकारी राजवीर सिंह, गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी राममनोहर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई से यह सफलता मिली। मामले के अनुसार पोसाना निवासी अर्मेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि 28 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे वह अपनी कार से पोसाना से नवलगढ़ जा रहा था। भौड़की के पास कार सवार बदमाशों ने पीछा कर उसकी गाड़ी को घेर लिया। ग्रामीण बैंक शाखा भौड़की के पास स्थित शराब ठेके की गली में गाड़ी रोकते ही कार में सवार राजू मंडीवाल, रोहित उर्फ जॉनी भाकर, सूरज जाट और 2-3 अन्य ने लाठी-सरियों से हमला कर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर गले से सोने की चैन, हाथ से अंगूठी, जेब से 1000 नकद और बाद में गाड़ी से 5000 नकद व दस्तावेज भी छीन लिए। आरोपी राजू मंडीवाल ने धमकी दी कि यदि वह धर्मकांटा चलाना चाहता है, तो हर माह 10,000 देने होंगे, अन्यथा उसे जान से मार देंगे। घटना के दो घंटे बाद जब प्रार्थी परिजनों के साथ लौटा, तो गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिली और दस्तावेज गायब थे। आरोपियों ने पूर्व में भी होटल देव पर खाना खाकर बिना भुगतान धमकी देकर चले जाने की घटनाएं की थीं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को उदयपुरवाटी और भौड़की से दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।