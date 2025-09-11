इस बार दस दिन के क्यों होंगे नवरात्र? कब से शुरू होंगे

शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितम्बर 2025 से होगी। वर्ष 2016 के बाद इस बार नवरात्र 9 की बजाय 10 दिन के होंगे। तृतीया तिथि की वृद्धि से इस बार शक्ति की भक्ति एक दिन ज्यादा होगी। हस्त नक्षत्र में माता रानी इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी। नवरात्र में क्षेत्र के शाकम्भरी, मनसा माता व जमवाय माता सहित सभी शक्ति मंदिरों में पूजा अर्चना के विशेष कार्यक्रम होंगे और मेले भरेंगे। घर-घर घट स्थापना होगी। शक्ति स्थलों पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। नवरात्र का समापन एक अक्टूबर को होगा। विजयादशमी का पर्व 2 अक्टूबर (गुरुवार) को मनाया जाएगा। शहर में मोती लाल कॉलेज के खेल मैदान पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इसके अलावा जिले में जगह-जगह रावण के पुतलों के दहन के कार्यक्रम होंगे।