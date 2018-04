CSIR IIP Scientist Recruitment 2018 - सीएसआईआर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ( IIP ) ने साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट के 10 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अावेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 05 मई 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन व अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें।

CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ( IIP ) में रिक्त पदों का विवरणः

साइंटिस्ट, कुल पद : 07



(पोस्ट कोड के आधार पर रिक्तियां)

- पोस्ट कोड : CSD‐1, पद : 01 Post

योग्यता : पीएचडी (केमिस्ट्री) सब्मिट की हो।

- पोस्ट कोड : SPD‐1, पद : 01

योग्यता : पीएचडी (केमिकल इंजीनियरिंग) सब्मिट की हो। या एमई/ एमटेक (केमिकल इंजीनियरिंग) हो।



- पोस्ट कोड : SPD‐2, पद : 01

योग्यता : पीएचडी (केमिकल इंजीनियरिंग) सब्मिट की हो। या एमई/ एमटेक (केमिकल इंजीनियरिंग) हो।

- पोस्ट कोड : CCD‐1, पद : 01

योग्यता : पीएचडी (केमिस्ट्री) सब्मिट की हो।

- पोस्ट कोड : CCD‐2, पद : 01

योग्यता : पीएचडी (केमिस्ट्री) सब्मिट की हो।

- पोस्ट कोड : CCD‐3, पद : 01

योग्यता : पीएचडी (केमिस्ट्री) सब्मिट की हो।

- पोस्ट कोड : CCD‐4, पद : 01

योग्यता : पीएचडी (केमिस्ट्री) सब्मिट की हो।

अधिकतम आयु : 32 वर्ष।

मासिक वेतन : 87,273 रुपये।

सीनियर साइंटिस्ट, पद : 01

पोस्ट कोड : RPBD‐1, पद : 01

योग्यता : केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हो। साथ ही मार्केटिंग में एमबीए हो। इसके अलावा तीन साल का अनुभव हो।

अधिकतम आयु : 37 वर्ष।

मासिक वेतन : 1,00,926 रुपये।

सीनियर साइंटिस्ट/ साइंटिस्ट, पद : 02

(पोस्ट कोड के आधार पर रिक्तियां)

- पोस्ट कोड : CSD‐2, पद : 01 Post



योग्यताः

- सीनियर साइंटिस्ट पद के लिए : पीएचडी (केमिस्ट्री) सब्मिट की हो। साथ ही दो साल का अनुभव हो।

- साइंटिस्ट पद के लिए : पीएचडी (केमिस्ट्री) सब्मिट की हो।

- पोस्ट कोड : ASD‐1, पद : 01

- सीनियर साइंटिस्ट पद के लिए : पीएचडी (केमिस्ट्री) सब्मिट की हो। साथ ही दो साल का अनुभव हो।

- साइंटिस्ट पद के लिए : पीएचडी (केमिस्ट्री) सब्मिट की हो।

अधिकतम आयु : 37/ 32 वर्ष।

मासिक वेतन : 1,00,926 रुपये से 87,273 रुपये।



सूचना : अधिकतम आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष और ओबीसी आवेदकों को तीन वर्ष की छूट होगी।

आवेदन शुल्कः

- 100 रुपये। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से करना होगा।

- एससी, एसटी, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए शुल्क देय नहीं है।



आवेदन प्रक्रियाः

- वेबसाइट www.iip.res.in पर लॉगइन करें। यहां News & Events सेक्शन के अंतर्गत दिए गए Advt. No. 03/2018 Recruitment of Sr. Scientist/Scientist लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुलेगा। यहां Advt. No. 03/2018 : Recruitment of Sr. Scientist/Scientist नजर आएगा।

- पद संबंधित विज्ञापन देखने के लिए more details लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए Apply Now लिंक पर क्लिक करें।

- अंत में भरे हुए आवेदन को सब्मिट कर दें। फिर ऑटोजेनरेटेड आवेदन का प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इस प्रिंटआउट के साथ जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, डिमांड ड्राफ्ट और अपने सिग्नेचर की हुई पासपोर्ट साइज की फोटो अटैच करें।

- फिर इन सभी को एक लिफाफे में डालें और डाक से तय पते पर भेज दें।

- जिस लिफाफे में आवेदन डालकर भेजें, उसके ऊपर ‘एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ....... पोस्ट कोड.......’ अवश्य लिखें।



यहां भेजें आवेदन का प्रिंटआउटः

कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सीएसआईआर- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, पोस्ट ऑफिस - आईआईपी, मोहकमपुर, हरिद्वार रोड, देहरादून‐248005 (उत्तराखंड)



खास तारीखेः

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख : 05 मई 2018 (05:30 बजे तक)

आवेदन का प्रिंटआउट स्वीकार होगा : 18 मई 2018 तक

वेबसाइट www.iip.res.in

CSIR IIP Scientist Recruitment notiifcation 2018:

सीएसआईआर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ( IIP ) ने साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट के 10 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।