DRDO Apprentice Recruitment 2021: दसवीं पास और ITI डिप्लोमाधारी युवाओं के सुनहरा मौका, फटाफट करें अप्लाई

DRDO Apprentice Recruitment 2021: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा निकाली गई विभिन्न ट्रेडों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बेहद नजदीक है। यह भर्ती स्टेनोग्राफर, सचिवालय सहायक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, डिजिटल फोटोग्राफर सहित अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर निकाली गई है। इस DRDO Govt Jobs 2021 के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में कुल 79 पदों को भरा जाएगा। दसवीं पास और आईटीआई डिप्लोमाधारी उक्त पदों के लिए 17 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत अधिसूचना का डाइरेक्ट लिंक patrika.com के पेज पर भी दिया गया है।

DRDO vacancy 2021 Post Details

कुल पदों की संख्या - 79 पद

फिटर - 14 पद

मशीनीस्ट - 06 पद

टर्नर - 04 पद

कारपेंटर - 03 पद

इलेक्ट्रीशियन - 10 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक - 09 पद

मैकेनिक (मोटर वाहन) - 03 पद

वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) - 07 पद

मैकेनिक (कंप्यूटर हार्डवेयर) - 02 पद

कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट - 05 पद

डिजिटल फोटोग्राफर - 06 पद

सचिवालय सहायक - 08 पद

DRDO Apprentice: Educational Qualification

उक्त पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी हैं। साथ ही संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी से आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है। टेक्निकल डिग्रीधारी उम्मीदवार और पीजी डिग्रीधारी इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं है।

DRDO Apprentice Recruitment 2021 Selection process



डीआरडीओ अप्रेंटिस जॉब्स के लिए उम्मीदवारों का चयन 10वीं और आईटीआई परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों की पदों के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी।

DRDO Apprentice Recruitment 2021 Stipend

अप्रेंटिसशिप के दौरान फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वेल्डर ट्रेड के उम्मीदवारों को स्टाइपेंड के तौर पर 8050 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

डिजिटल फ़ोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर, सचिवालय सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर और परिधीय हार्डवेयर मरम्मत और हार्डवेयर मैकेनिक को 7700 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा।

How to Applyf or DRDO Apprentice Recruitment 2021

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस govt jobs के लिए सभी शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ NAPS पोर्टल apprenticeshipindia.org पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ आदि अन्य डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बनाकर 17 मई तक [email protected] पर मेल भी करना होगा।

