Govt Jobs: सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर स्थानीय नागरिकों को ही मिलेगी जॉब्स, नए भर्ती नियम जारी

Govt Jobs in ladakh: देश में बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें भी सख्त रुख अपना रही हैं। बहुत से राज्यों ने बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित कर रखी हैं। लद्दाख प्रशासन ने भी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नौकरी के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम 2021 तैयार किया है। नए भर्ती नियम के अनुसार लद्दाख के युवा ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक विशेष रूप के स्थानीय लोगों के लिए ही नौकरियां आरक्षित होंगी।

New Recruitment Rules of Ladakh UT

सूचना और जनसंपर्क विभाग ने दी जानकारी

कारगिल लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि “लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख ने लद्दाख UT के लिए रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियमों को अधिसूचित किया है, विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित किया गया है।”

सरकारी नौकरी के लिए स्थानीय होना जरूरी

लद्दाख के सरकारी विभागों में Govt Jobs के लिए आवेदन हेतु स्थानीय होना जरुरी है। नोटिफिकेशन के अनुसार उपराज्यपाल आरके माथुर द्वारा बनाए गए नियम पब्लिकेशन की तारीख से ही प्रभावी होंगे। श्रम एवं रोजगार विभाग लद्दाख द्वारा नोटिफिकेशन के क्लॉज 11 के अनुसार, “सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर Jobs के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी होना जरुरी है। पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को प्रारंभिक संविधान में सेवा में नियुक्त माना जाएगा।

