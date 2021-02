UP NHM Admit Card 2021: यूपी एनएचएम भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

UP NHM Admit Card 2021: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ने एनएचएम यूपी एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के प्रथम चरण में अर्हता प्राप्त की है, वे यूपी एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट upnhm.samshrm.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती यूपी एनएचएम चिकित्सा अधिकारी, लेखाकार, प्रबंधक, प्रशासनिक सहायक के पदों पर निकाली गई है। वह यूपी एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट से यूपी एनएचएम एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार पत्रिका डॉट कॉम पेज पर निचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी यूपी एनएचएम एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

Click Here For Download UP NHM 2021 Admit Card

यूपी एनएचएम एडमिट कार्ड दूसरे चरण की परीक्षा के लिए जारी किए गए है जो 14 फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। चरण-2 के लिए लिखित परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक आयोजित होगी।

How To Download UP NHM Admit Card 2021

यूपी एनएचएम दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upnhm.samshrm.com पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'Admit Card For Written Test' के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही न्यू पेज ओपन होगा, यहां आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी या रोल नंबर दर्ज करके 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करने के साथ ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।