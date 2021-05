HSSC clerk waiting list 2019: क्लर्क भर्ती प्रतीक्षा सूची जारी, यहां से करें चेक

HSSC clerk waiting list 2019: कोरोना महामारी के बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ( HSSC ) ने क्लर्क भर्ती 2019 का वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया है। लंबे अरसे से रिजल्ट का इंतजार कर रहे योग्य उम्मीदवार अपना परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। हरियाणा एसएससी की ओर से जारी में नोटिस में कहा गया है कि क्लर्क पद के लिए 03 सितंबर 2020, 22 अक्टूबर 2020 को जारी नोटिस और लिखित परीक्षा, दस्तावेजों की स्क्रूटनी के बाद आयोग ने वेटिंग में रखे अभ्यर्थियों के नतीजे जारी किए हैं। परीक्षा परिणाम कटेगरी और मेरिट के आधार पर जारी किए गए हैं।

HSSC clerk waiting list 2019

हरियाणा एसएससी ( Haryana SSC ) की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि वेटिंग जारी होने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में क्लर्क के 4858 रिक्त पद भरे जाएंगे। बता दें कि क्लर्क भर्ती परीक्षा 21 से 23 सितंबर 2019 को हुई थी। जबकि परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 07 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2020, 17 से 19 फरवरी 2020 और पांच व सात अगस्त 2020 को हुई थी। वहीं, इसमें अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 25 और 27 जुलाई 2020 को हुई थी।

HSSC clerk waiting list 2019: रिजल्ट ऐसे करें चेक

HSSC clerk waiting list 2019 में शामिल योग्य उम्मीदवार सबसे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ( Haryana Staff Selection Commission ) की वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं। होम पेज पर Final result remaining ( Waiting ) for the post of Clerk, Cat. No. 01 लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हरियाणा एसएससी रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करें। अब इसमें अपना नाम और रोल नंबर सर्च करें। नाम और रोल नंबर सर्च करने के लिए CTRL+F कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करें और एक प्रिंट कॉपी अपने पास रख लें।

