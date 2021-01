IBPS SO Main Admit Card 2021 जारी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड

IBPS SO Main Admit Card 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए है। जो उम्‍मीदवार प्रीलिम्‍स परीक्षा में पास हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्‍स परीक्षा के रिजल्‍ट आधिकारिक वेबसाइट पर 06 जनवरी को जारी किए गए हैं।

Click Here For Download Admit Card

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, मेन परीक्षा 24 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। मेन परीक्षा में क्‍वालीफाई होने वाले उम्‍मीदवारों को फरवरी माह में होने वाले इंटरव्‍यू राउंड के लिए उपस्थित होना होगा। अंतिम रूप से चयनित उम्‍मीदवार स्‍केल 1 ऑफिसर पदों पर भर्ती के पात्र होंगे। उम्‍मीदवार नीचे दिए डायरेक्‍ट लिंक पर विजिट कर अपना मेन एग्‍जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How To Download IBPS SO Mains Admit Card 2021

स्‍टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं और उसके बाद होमपेज पर दिए गए भर्ती संबंधित पेज पर जाएं।

स्‍टेप 2: अब स्‍क्रॉल में दिख रहे मेन एग्‍जाम एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।

स्‍टेप 3: आप एक नये पेज पर रीडायरेक्‍ट हो जाएंगे, यहां आपको लॉगिन करना होगा।

स्‍टेप 4: अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से लॉगिन करें।

स्‍टेप 5: एडमिट कार्ड स्‍क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले लें।