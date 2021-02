IBPS SO Main Exam 2021 Score जारी, आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा के स्कोर यहां से करें चेक

IBPS SO Main Exam 2020 Score: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का स्कोर जारी कर दिया है। यह स्कोर कार्ड आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर उपलब्ध है। जो उम्मीदवार एसओ भर्ती की मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना स्कोर आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट का डाइरेक्ट लिंक खबर में दिया हुआ है।

Click Here For Check IBPS SO Main Exam Score

जो उम्मीदवार एसओ भर्ती मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें अब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वैरीफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस भर्ती के जरिए एसओ के कुल 647 पदों को भरा जाएगा। एसओ ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का आयोजन 24 जनवरी, 2021 को किया गया था और परिणाम 4 फरवरी, 2021 को जारी कर दिए गए थे। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठे थे, वे अपना स्कोर देख सकते हैं।

Read More: विभिन्न पदों के लिए निकली कुल 541 रिक्तियां, आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

How To Check IBPS SO Result 2020

उम्मीदवार को एसओ भर्ती मुख्य परीक्षा का स्कोर चेक करने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर न्यू अपडेट में IBPS SO online exam 2020 स्कोर के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही एक नया पेज ओपन होगा, जहां उम्मीदवारों को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने पर स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर देखने के लिए लिंक 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2021 तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

Read More: असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य के पदों पर निकली भर्तियां, जानिए पूरी डिटेल्स