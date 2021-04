Latest Jobs: एचपीसीएल में इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें अप्लाई

Latest Jobs: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेड में इंजीनियर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। HPCL Recruitment 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आवेदन करें। अधिसूचना के मुताबिक़, यह भर्ती कुल 200 पदों के लिए निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए विभिन्न ट्रेड में इंजीनियरिंग डिग्रीधारी युवा आवेदन के लिए पात्र हैं। पात्रता संबंधी सभी जरूरी जानकारी के लिए निचे patrika.com के पेज पर दिए गए डाइरेक्ट लिंक पर जाएं।

Click Here For Download HPCL Recruitment 2021 Notification

इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

रिक्तियों का विवरण

मैकेनिकल इंजीनियर - 120 पद

सिविल इंजीनियर - 30 पद

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर - 25 पद

इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर - 25 पद

शैक्षणिक योग्यता

विज्ञापित पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ 4 वर्षीय इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरुरी है। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों न्यूनतम योग्यता में छूट दी गई है। इनके लिए इंजीनियरिंग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं।

उम्र सीमा

आवेदक की अधिकतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

वेतनमान

50,000 रूपए से 1,60,000 रुपये महीना

आवेदन शुल्क

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी - 1180 रुपये

एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी - निःशुल्क

How To Apply For HPCL Recruitment 2021:

आवेदन करने के लिए उमीदवार सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशल वेबसाइट https://www.hindustanpetroleum.com/ पर जाएं। यहां होम पेज पर दिए गए Career सेक्शन में भर्ती का अपडेट दिखाई देगा। यहां से उम्मीदवार एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

