UPPSC RO ARO Recruitment 2021 : UPPSC में आरओ और एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए अब 8 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

UPPSC RO ARO Recruitment 2021 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( UPPSC ) ने समीक्षा अधिकारी ( RO ) और सहायक समीक्षा अधिकारी ( ARO ) सामान्य व विशेष चयन 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है। यूपीपीएससी ( UPPSC ) की ओर से जारी ताजा सूचना के मुताबिक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि एक से बढ़ाकर पांच अप्रैल कर दी गई है। वहीं, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 से बढ़ाकर 8 अप्रैल कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें : Sarkari Naukri: सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर निकली सीधी भर्ती, दसवीं पास जल्द करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( यूपीपीएससी ) आयोग के सचिव जगदीश ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उनके मुताबिक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

यह भी पढ़ें : Sarkari Naukri : गुवाहाटी हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर और एलडीए के पदों के लिए निकली बंपर भर्तियां, आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल

Big relief for those who do not apply

किन्हीं कारणों से अभी तक आवेदन न कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए यूपीपीएससी का यह फैसला से बहुत बड़ी राहत है। अब ऐसे उम्मीदवार 8 अप्रैल, 2021 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इच्छुक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं।

दिव्यांगजनों को आयुसीमा में 15 साल की छूट

आरओ-एआरओ ( RO-ARO ) पदों के लिए अभ्यर्थियों की उम्र एक जुलाई, 2021 को 21 वर्ष होना जरूरी है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी, राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद व अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी। दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम आयु 15 वर्ष अधिक होगी।

यह भी पढ़ें : Sarkari Naukri: यूपी जल निगम में क्लर्क और जेई के 840 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां, पढ़ें पूरी डिटेल्स

सामान्य के लिए 228 और विशेष चयन के लिए 109 पद आरक्षित

समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 337 पदों में सामान्य चयन के 228 पर निर्धारित हैं। वहीं विशेष चयन के 109 पद आरक्षित हैं। विशेष चयन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी ( लेखा ) के 4 रिक्त पदों में ओबीसी एवं एससी श्रेणी के लिए दो-दो पद आरक्षित हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा आधिकारी के रिक्त 105 पदों में एससी श्रेणी के लिए 50, ओबीसी श्रेणी के लिए 48 और एसटी श्रेणी के लिए 7 पद आरक्षित हैं।