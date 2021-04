Sarkari Naukri: सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर निकली सीधी भर्ती, दसवीं पास जल्द करें अप्लाई

Sarkari Naukri: दसवीं पास सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए Govt Jobs का सुनहरा मौका है। हिमाचल प्रदेश के सचिवालय प्रशासन ने 10th Pass Govt Jobs का नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रशासन के लिए निकाली गई यह भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर निकाली गई है। इस जॉब्स के जरिए चौकीदार कम माली के कुल 42 पदों को भरा जाएग। इस पद पर नियुक्ति के बाद फिक्स मानदेय दिया जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार नियत तिथि तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म और आधिकारिक नोटिफिकेशन का डाइरेक्ट लिंक patrika.com पर भी दिया गया है।

Click Here For Application Form

Click Here For More Latest Govt Jobs

पात्रता

उक्त पद के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के 85 अंक निर्धारित किए गए है। 15 अंक कौशल परीक्षण के दिए जाएंगे।

जरुरी दस्तावेज

हिमाचल प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र

दसवीं की मार्कशीट

जाति प्रमाण पत्र

10 प्रतिशत आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र

ऐसे करें अप्लाई

सचिवायल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन की जा सकेगी। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट himachal.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन को उम्मीदवार अपने हाथ से भरकर दिए गए पत्ते पर नियत तिथि तक भेज दें। आवेदन अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदन पत्र भेजने का पता-

Under Secretary (SA) to the

Government of Himachal Pradesh

Room No.307 (Armsdale Building,

HP Secretariat, Shimla-171002.