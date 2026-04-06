शराब के नशे में SI की परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी, बाहर निकाला 

जानकारी के अनुसार, लक्ष्मणगढ़ निवासी जितेंद्र कुमार सोमवार को सुबह की पारी में परीक्षा देने जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल केंद्र पहुंचा था। शुरुआत में गेट पर तैनात कर्मचारियों ने सामान्य जांच के बाद उसे अंदर प्रवेश दे दिया। लेकिन जब वह परीक्षा कक्ष की ओर बढ़ा, तो उसके व्यवहार और दुर्गंध से कर्मचारियों को उसके नशे में होने का संदेह हुआ। स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने के बाद प्रशासन ने उसे परीक्षा देने से रोक दिया और केंद्र से बाहर निकाल दिया। अपना एग्जाम छूटने के बाद जितेंद्र करीब 20 मिनट तक केंद्र के बाहर ही बैठा रहा। इसके अलावा, कई अन्य केंद्रों पर भी सख्ती के चलते देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला।