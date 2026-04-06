राजस्थान SI भर्ती परीक्षा: दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा, नकल की सूचना देने पर 1 लाख का इनाम

परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अभ्यर्थियों को तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। नकल रोकने के लिए कड़े नियमों का पालन करते हुए केंद्रों पर परीक्षार्थियों के जूते, महिलाओं की चुन्नी और हर तरह की ज्वैलरी तक उतरवा ली गई। पूरी जांच और पहचान पत्र के मिलान के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष के भीतर प्रवेश की अनुमति दी गई। जिले में कुल 64 केंद्रों में से सर्वाधिक 49 केंद्र अकेले अलवर शहर में बनाए गए हैं, जबकि शेष केंद्र मालाखेड़ा, रामगढ़ और अलवर उपखंड में स्थित हैं। आज भी परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें पहली पारी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।