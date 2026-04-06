राजस्थान: पति ने चारपाई पर सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या

जानकारी के अनुसार आरोपी और मृतका की शादी करीब 35 साल पहले हुई थी। आरोपी अपने बेटे, बहू और दो पोतों के साथ एक ही घर में रहता था, जबकि उसके तीन अन्य भाई अलग घरों में रहते हैं। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी काला मीणा थोड़े 'सनकी' मिजाज का था। हालांकि, हत्या के पीछे की कोई ठोस या तात्कालिक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर सनक में आकर उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। फिलहाल, गांव में इस घटना के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग इस क्रूरता को लेकर स्तब्ध हैं।