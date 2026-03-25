अलवर होमगार्ड भर्ती: पुरुषों को पछाड़ महिलाएं निकलीं आगे, 40 फीसदी ने पूरी की दौड़

दौड़ के अलावा महिलाओं के लिए अन्य शारीरिक परीक्षण भी अनिवार्य हैं। इसमें गोला फेंक (Shot Put) प्रक्रिया शामिल है, जिसमें कम से कम 14 फीट तक गोला फेंकना जरूरी है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की लंबाई (Height) और वजन (Weight) का भी सटीक माप लिया जा रहा है। अंकों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है:

3:30 मिनट तक दौड़: 15 नंबर

3:30 से 3:50 मिनट तक: 10 नंबर

3:50 से 4:10 मिनट तक: 05 नंबर