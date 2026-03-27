सख्ती के बाद 3666 ने जमा कराया टैक्स, पर 1788 का अब भी बकाया

उन्होंने बताया कि खनिज विभाग से प्राप्त ओवरलोड ई-रवन्ना प्रकरणों के अन्तर्गत 8092 वाहनों से 40.17 करोड़ राशि बकाया है। इन वाहनों के स्वामियों को आइटीएमएस पोर्टल द्वारा नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया था। यह समयावधि समाप्त होते ही पोर्टल द्वारा स्वतः ई-चालान जारी किए जा रहे हैं। इसकी सूचना वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जा रही है। आइटीएमएस पोर्टल द्वारा जारी ई-रवन्ना ओवरलोड चालानों वाले 1344 वाहनों से 1.04 करोड़ राशि बकाया है। सरकार द्वारा ई-रवन्ना प्रकरणों पर देय जुर्माना राशि में एमनेस्टी योजना अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बन की कार्रवाई की जाएगी।