अलवर: राजगढ़ में प्लॉट विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों के हमले में आधा दर्जन लोग घायल 

घटना के संबंध में पहले पक्ष की ओर से सावित्री देवी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले धनपाल के परिवार से एक प्लॉट खरीदा था। सावित्री देवी का कहना है कि सौदा होने और भुगतान करने के बावजूद अब धनपाल का परिवार दोबारा उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है।



आरोप है कि जब खरीदार पक्ष ने प्लॉट के बदले दिए गए पैसे वापस मांगे, तो दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। सावित्री देवी के अनुसार, यह विवाद वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षियों ने कानून को ताक पर रखकर मारपीट की। इस हमले में सावित्री के पति लक्ष्मण सैनी को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।