स्कूलों को सत्र समाप्ति से महज तीन दिन पहले जारी हुई कम्पोजिट ग्रांट, इनमें भी अवकाश

कम्पोजिट ग्रांट नामांकन के आधार पर दी जाती है। 1 से 30 छात्रों वाले स्कूलों को 10 हजार रुपए, 31 से 100 छात्रों वाले स्कूलों को 25 हजार, 101 से 250 छात्रों वाले स्कूलों को 50 हजार, 251 से एक हजार छात्रों वाले स्कूलों को 75 हजार रुपए और एक हजार से अधिक छात्रों वाले स्कूलों को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अलवर जिले में 52 स्कूलों में नामांकन 100 से कम है, जबकि 248 स्कूलों का नामांकन 250 से 1000 छात्रों के बीच है।दिसंबर माह तक खर्च हो जानी चाहिए थी