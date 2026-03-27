अलवर की 22 और खानें हो सकती हैं बंद, सरिस्का से 1 से 10 किमी के दायरे में हो रहा है संचालन

झिरी व टहला में यह खानें संचालित हैं। खान विभाग के मुताबिक 12 से 14 खानें सरिस्का सेंचुरी से 1 से 10 किमी के दायरे में आ रही हैं और उनके पास एनबीडब्ल्यूएल की एनओसी नहीं है। वहीं, एक्सपर्ट ऐसी खानों की संख्या करीब 22 बता रहे हैं। इन खानों पर एक्शन काफी समय पहले लेना था, लेकिन खान विभाग व सरिस्का प्रशासन की मेहरबानी से इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। गौरतलब है कि सरिस्का में वन्यजीवों को हो रहे नुकसान के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कई खानों को बंद किया गया है। हालांकि खनन से ही अलवर का उद्योग चल रहा है। खानों के बंद होने से कई उद्योग अन्य शहरों में स्थानांतरित हो चुके हैं। उद्योगपति गुहार लगा चुके हैं कि खानों को खोला जाए ताकि उद्योग पटरी पर आ सकें