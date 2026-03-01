Alwar News: 11 केवी लाइन छूने से कंटेनर में लगी आग, सामान जलकर राख, गंभीर हालत में परिचालक जयपुर रेफर

मिली जानकारी के अनुसार रात करीब सवा एक बजे एक कंटेनर गोकुलपुर की ओर से शेरपुर गांव में पहुंचा था। गांव के अंदर सड़क संकरी होने के कारण चालक कंटेनर को वापस मोड़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान कंटेनर का ऊपरी हिस्सा नीचे लटक रही 11 केवी बिजली लाइन से टकरा गया। तार के संपर्क में आते ही कंटेनर में करंट फैल गया और चिंगारी उठने के साथ ही टायरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया।