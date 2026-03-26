अलवर केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा में बड़ी सेंध: आधी रात को जेल में फेंके गए मोबाइल और गांजा, मचा हड़कंप

जेल प्रशासन की शिकायत पर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कारागार अधिनियम की धारा 42 और एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस और जेल प्रशासन अब इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटे हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा और ऊँची दीवारों के बावजूद यह पैकेट जेल के अंदर कैसे पहुंचा। क्या इसे बाहर से दीवार के ऊपर से फेंका गया है या इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति की मिलीभगत है, इन सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है।