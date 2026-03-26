26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा में बड़ी सेंध: आधी रात को जेल में फेंके गए मोबाइल और गांजा, मचा हड़कंप

राजस्थान के अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार की देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Mar 26, 2026

अलवर केंद्रीय कारागृह (फाईल फोटो)

राजस्थान के अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार की देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने जेल की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दीवार की मुस्तैदी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

आधी रात को सुनाई दी संदिग्ध आवाज

जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात वार्ड नंबर-1 के पास अचानक किसी वस्तु के गिरने की जोर से आवाज सुनाई दी। वहां तैनात ड्यूटी कार्मिकों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। आवाज संदिग्ध होने के कारण कारागार प्रशासन ने बिना देरी किए तत्काल सघन तलाशी अभियान शुरू किया। रात्रि गश्त अधिकारी की मौजूदगी में जब वार्ड के कोने-कोने को खंगाला गया, तो शौचालय के पास झाड़ियों में एक संदिग्ध पैकेट पड़ा मिला।

पैकेट खोलते ही उड़े होश: मोबाइल और नशीला पदार्थ बरामद

जेल प्रशासन ने जब उस लावारिस पैकेट को खोलकर उसकी जांच की, तो उसके भीतर से प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई। पैकेट के अंदर चार कीपैड मोबाइल फोन और करीब 2 ग्राम गांजा जैसा नशीला पदार्थ मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि बरामद किए गए चारों मोबाइल फोन बिना सिम कार्ड के थे। जेल प्रबंधन ने तुरंत पूरी बरामदगी की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई और सामग्री को विधिवत सील कर साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया। जेल जैसी अति-सुरक्षित जगह पर नशीले पदार्थ और संचार उपकरणों का पहुंचना जेल मैन्युअल का खुला उल्लंघन है।

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच में जुटे अधिकारी

जेल प्रशासन की शिकायत पर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कारागार अधिनियम की धारा 42 और एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस और जेल प्रशासन अब इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटे हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा और ऊँची दीवारों के बावजूद यह पैकेट जेल के अंदर कैसे पहुंचा। क्या इसे बाहर से दीवार के ऊपर से फेंका गया है या इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति की मिलीभगत है, इन सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा में बड़ी सेंध: आधी रात को जेल में फेंके गए मोबाइल और गांजा, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में नीलगायों के जीवनदान के लिए धरना, ‘हत्या कानून’ वापस लेने की मांग

अलवर

राजगढ़ से महुवा तक 50 किमी मार्ग बनेगा फोरलेन, इस महीने होगा काम शुरू 

अलवर

अलवर: दो बार किया आवेदन खारिज, फिर चार साल बाद बनाया लिपिक

अलवर

पुलिस का ‘साइबर संग्राम’ 222 गुम मोबाइल बरामद, 72 लाख से अधिक राशि होल्ड कराई

अलवर

कठूमर में कांस्टेबल व दलाल 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.