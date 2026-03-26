जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर ब्लॉक: ये सभी ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, देखें पूरी लिस्ट 

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उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के अधीन आने वाले जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। खैरथल-पड़ीसल स्टेशनों के मध्य समपार फाटक संख्या 95 और पड़ीसल-अलवर स्टेशनों के मध्य समपार फाटक संख्या 106 पर आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है। इस तकनीकी कार्य के कारण 10 मई को रेल यातायात बड़े स्तर पर प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, इस कार्य के चलते कई रेल सेवाओं को आंशिक रूप से रद्द, मार्ग परिवर्तित और रिशड्यूल किया गया है।
ब्लॉक के कारण गाड़ी संख्या 09635 जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल रेलसेवा जो 10 मई 2026 को जयपुर से चलेगी, वह केवल अलवर तक ही संचालित होगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 09636 रेवाड़ी-जयपुर स्पेशल रेलसेवा रेवाड़ी के स्थान पर अलवर से संचालित की जाएगी। यह दोनों ट्रेनें रेवाड़ी और अलवर स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।
तकनीकी कार्य के चलते लंबी दूरी की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। 10 मई को ये सभी ट्रेनें अलवर होकर नहीं जाएगी। जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 10 मई को अपने निर्धारित मार्ग फुलेरा-जयपुर-अलवर के बजाय जयपुर-रींगस-रेवाड़ी होकर चलेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 26482 दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी रेवाड़ी-रींगस-जयपुर होकर संचालित होगी।
अन्य परिवर्तित ट्रेनों में गाड़ी संख्या 14322 भुज-बरेली रेलसेवा और गाड़ी संख्या 20937 पोरबंदर-दिल्ली सराय रेलसेवा फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर चलेंगी। गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर-काठगोदाम रेलसेवा को डेगाना-रतनगढ़-लोहारू-रेवाड़ी मार्ग से चलाया जाएगा। वहीं जम्मूतवी से आने वाली गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर रेलसेवा रेवाड़ी-लोहारू-रतनगढ़ मार्ग से निकलेगी।
इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 14321 बरेली-भुज रेलसेवा, गाड़ी संख्या 19566 देहरादून-ओखा रेलसेवा, गाड़ी संख्या 12916 दिल्ली-साबरमती रेलसेवा और गाड़ी संख्या 20990 चंडीगढ़-उदयपुर सिटी रेलसेवा रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा के परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी।
कुछ ट्रेनों को मार्ग में रोककर यानी रेगुलेट कर चलाया जाएगा। गाड़ी संख्या 12986 दिल्ली सराय-जयपुर 40 मिनट, गाड़ी संख्या 12016 अजमेर-नई दिल्ली 15 मिनट और गाड़ी संख्या 12249 शकूरबस्ती-जैसलमेर रेलसेवा मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट रहेगी। देरी से चलने वाली ट्रेनों में गाड़ी संख्या 14726 मथुरा-भिवानी अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 10 मिनट देरी से और गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी रेलसेवा 1 घंटा 30 मिनट की देरी से प्रस्थान करेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ केंद्र से अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य कर लें।
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