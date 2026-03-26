जयपुर-रेवाड़ी रेलखंड पर ब्लॉक: ये सभी ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, देखें पूरी लिस्ट 

कुछ ट्रेनों को मार्ग में रोककर यानी रेगुलेट कर चलाया जाएगा। गाड़ी संख्या 12986 दिल्ली सराय-जयपुर 40 मिनट, गाड़ी संख्या 12016 अजमेर-नई दिल्ली 15 मिनट और गाड़ी संख्या 12249 शकूरबस्ती-जैसलमेर रेलसेवा मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट रहेगी। देरी से चलने वाली ट्रेनों में गाड़ी संख्या 14726 मथुरा-भिवानी अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 10 मिनट देरी से और गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी रेलसेवा 1 घंटा 30 मिनट की देरी से प्रस्थान करेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ केंद्र से अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य कर लें।