राजगढ़ से महुवा तक 50 किमी मार्ग बनेगा फोरलेन, इस महीने होगा काम शुरू 

सड़क चौड़ी होने के बाद राजगढ़ से महुवा की दूरी मात्र 45 मिनट में तय की जा सकेगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि वाहनों की रफ्तार बढ़ने से ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। यह मार्ग अलवर और दौसा जिले के बीच व्यापारिक और सामाजिक संबंधों को भी नई मजबूती प्रदान करेगा और स्थानीय निवासियों को जर्जर सड़क से होने वाली परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी।