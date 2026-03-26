अलवर: दो बार किया आवेदन खारिज, फिर चार साल बाद बनाया लिपिक

भर्ती के लिए 7 जून 2013 में जारी नियमों के बिंदु संख्या 18 में साफ था कि ऑनलाइन फॉर्म में यदि कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा में एपियर होना लिखा जाएगा और आवेदक दस्तावेज सत्यापन के समय उस डिग्री को ना दिखाए या उस परीक्षा में अभ्यर्थी फेल हो जाए तो आवेदन खारिज किया जाएगा। कुछ समय पहले जिला कलेक्टर को जिला परिषद अलवर की ओर से भिजवाए गए दस्तावेजों में साफ हुआ कि इसकी नियुक्ति पत्रावली से इसका आवेदन और 2017 में नियुक्ति से जुड़ी चैकलिस्ट ही गायब हो गई है। उल्लेखनीय है कि पंचायत समिति उमरैण से 40 से ज्यादा लिपिकों की पत्रावली से चैकलिस्ट गायब होने का मामला सामने आ चुका है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया।