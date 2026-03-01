कठूमर में कांस्टेबल व दलाल 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे-हाथों गिरफ्तार

परिवादी के अनुसार उसके 21 वर्षीय बेटे ने 16 मार्च को हरियाणा के झज्जर में दूसरी जाति की युवती से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद युवती के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया। नवविवाहित जोड़ा सुरक्षा के लिए अलवर एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां से कठूमर पुलिस उन्हें थाने ले आई और युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। आरोप है कि युवक को छोड़ने की एवज में अलग-अलग माध्यमों से 40 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। इस मामले में जांच अधिकारी एएसआइ नरेंद्र मीणा बताए जा रहे हैं। फिलहाल एसीबी टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका को भी खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ और बड़े खुलासे होने की संभावना है, जिससे पूरे प्रकरण की परतें खुल सकती हैं।