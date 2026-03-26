पुलिस का ‘साइबर संग्राम’ 222 गुम मोबाइल बरामद, 72 लाख से अधिक राशि होल्ड कराई

एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि साइबर ठगी के मामलों में अंतरराज्यीय स्तर पर भी अलवर पुलिस की सक्रियता देखने को मिली है। अब तक 13 साइबर अपराधियों को दस्तयाब कर दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ पुलिस को सुपुर्द किया गया है। साइबर सेल ने ठगी में प्रयुक्त 1 लाख 90 हजार 377 मोबाइल (1 लाख 37 हजार 181 सिम और 53 हजार 196 आईएमईआई) ब्लॉक कर ठगों के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। साथ ही जागरूकता के मोर्चे पर भी पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया है। जिलेभर में 569 शिविरों के जरिए पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और सीएलजी सदस्यों के सहयोग से 43 हजार 412 लोगों को साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए गए हैं। उनके अनुसार जागरुकता ही साइबर ठगी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है।