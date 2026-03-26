अलवर में नीलगायों के जीवनदान के लिए धरना, ‘हत्या कानून’ वापस लेने की मांग

इस विरोध प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इसमें केवल जैन समाज ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों, प्रकृति प्रेमियों और पर्यावरण से जुड़े संगठनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। महासमिति के संभाग अध्यक्ष कुलदीप जैन बड़जात्या के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में शामिल लोगों ने विरोध स्वरूप अपने हाथों और कपड़ों पर काले बैज लगाए।



धरना स्थल पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नीलगाय हत्या कानून के विरुद्ध बड़े-बड़े बैनर प्रदर्शित किए गए और लोगों को जागरूक करने के लिए एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीलगाय प्रकृति की एक अनमोल धरोहर है और संविधान ने उसे भी अन्य वन्यजीवों की तरह जीने का पूरा अधिकार दिया है।