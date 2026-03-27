परिवहन विभाग का बकायादारों पर हंटर, 31 मार्च तक टैक्स जमा न करने पर कटेगी जेब, 1788 वाहनों पर अब भी बकाया

परिवहन विभाग ने अपनी कार्रवाई के दौरान अब तक 18 बसों के चालान बनाकर उन्हें सील कर दिया है, जबकि 93 भार वाहनों के चालान काटकर 54 वाहनों को सीज किया गया है। इतना ही नहीं, जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में बिना टैक्स चुकाए संचालित हो रहे 18 क्रेन और फोर्कलिफ्ट जैसे वाहनों को भी विभाग ने सील कर दिया है। विभाग ने सभी बकायादारों को सख्त चेतावनी दी है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना कर जमा करा दें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय कार्रवाई या भारी जुर्माने से बचा जा सके।