अलवर की जनसमस्याओं को लेकर हल्लाबोल, कलेक्ट्रेट पर धरना देकर दी आंदोलन की चेतावनी

भाकपा ने शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रशासन को सुझाव देते हुए कहा है कि जेल चौराहा से एसएमडी सर्किल तक और 200 फीट बाईपास रोड को छह-लेन (Six-lane) में तब्दील किया जाना चाहिए ताकि भविष्य की यातायात जरूरतों को पूरा किया जा सके। ज्ञापन में सड़कों पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स को मानकों के आधार पर दुरुस्त करने, घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रही खतरनाक हाईटेंशन लाइनों को हटाने और उप निदेशक आयुर्वेद कार्यालय को स्थाई भवन आवंटित करने की जरूरत पर बल दिया गया है। साथ ही, फुटपाथ पर बैठने वाले खुदरा सब्जी विक्रेताओं के लिए व्यापार हेतु एक स्थाई और व्यवस्थित जगह सुनिश्चित करने की भी पुरजोर वकालत की गई है।