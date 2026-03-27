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अलवर की जनसमस्याओं को लेकर हल्लाबोल, कलेक्ट्रेट पर धरना देकर दी आंदोलन की चेतावनी

अलवर शहर की आमजन से जुड़ी मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।

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अलवर

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Rajendra Banjara

Mar 27, 2026

धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ता (फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर की आमजन से जुड़ी मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न वार्डों और मुख्य मार्गों की बदहाली को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अलवर शहर वर्तमान में यातायात अव्यवस्था, आवारा पशुओं के आतंक और सफाई व्यवस्था की भारी कमी से जूझ रहा है।

इसके अलावा खराब रोड लाइट, गहराता पेयजल संकट और सड़कों के किनारे खड़े सूखे पेड़ राहगीरों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। पार्टी ने कालीमोरी अंडरपास के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी और शहर में पार्किंग व्यवस्था के अभाव को भी प्रमुखता से उठाया है।

ये मांगे भी उठाई

धरने के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव मनमोहन सैनी ने कहा कि प्रशासन को जगाने के लिए जिला कलेक्टर के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में शहर के विकास और जनहित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल की गई हैं। पार्टी ने मांग की है कि नगर परिषद और संबंधित विभागों में लंबित पड़े पट्टों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और शहर की जर्जर सड़कों का अविलंब नवीनीकरण व मरम्मत कार्य शुरू कराया जाए। इसके साथ ही नगर विकास न्यास के अधीन आने वाले पार्कों की सुध लेने, नई आवासीय योजनाओं को विकसित करने और देसूला में खेल मैदान की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई है।

बाईपास रोड को छह-लेन करने की मांग

भाकपा ने शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रशासन को सुझाव देते हुए कहा है कि जेल चौराहा से एसएमडी सर्किल तक और 200 फीट बाईपास रोड को छह-लेन (Six-lane) में तब्दील किया जाना चाहिए ताकि भविष्य की यातायात जरूरतों को पूरा किया जा सके। ज्ञापन में सड़कों पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स को मानकों के आधार पर दुरुस्त करने, घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रही खतरनाक हाईटेंशन लाइनों को हटाने और उप निदेशक आयुर्वेद कार्यालय को स्थाई भवन आवंटित करने की जरूरत पर बल दिया गया है। साथ ही, फुटपाथ पर बैठने वाले खुदरा सब्जी विक्रेताओं के लिए व्यापार हेतु एक स्थाई और व्यवस्थित जगह सुनिश्चित करने की भी पुरजोर वकालत की गई है।


प्रदर्शन के अंत में पार्टी पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन सभी समस्याओं का सकारात्मक समाधान नहीं निकाला गया, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भविष्य में आन्दोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि जनता को राहत नहीं मिली तो शहर व्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने शहर की अव्यवस्थाओं पर अपना रोष व्यक्त किया।

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Updated on:

27 Mar 2026 01:58 pm

Published on:

27 Mar 2026 01:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर की जनसमस्याओं को लेकर हल्लाबोल, कलेक्ट्रेट पर धरना देकर दी आंदोलन की चेतावनी

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