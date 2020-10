MPPEB Recruitment 2020: कृषि विभाग में 863 पदों पर निकली भर्ती, पात्रता सहित पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें

MP Vyapam Recruitment 2020: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) ने किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की शार्ट नोटिस जारी किया है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यकारी) और वरिष्ठ विकास अधिकारी (कार्यकारी) के पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना 5 नवंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उक्त पदों के लिए उम्मीदवार, आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

MP Vyapam Recruitment 2020 नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें

MPPEB Recruitment 2020

AEO और सीनियर एग्री डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2020 से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 24 नवंबर 2020 या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में उक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी से 13 फरवरी 2021 को किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य विवरण के लिए विस्तृत अधिसूचना पढ़ें।

MPPEB Recruitment 2020 Important Dates

विस्तृत अधिसूचना जारी होने की तिथि: 05 नवंबर 2020

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि : 10 नवंबर 2020

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 24 नवंबर 2020

आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि: 29 नवंबर 2020

परीक्षा की तिथि: 10 फरवरी से 13 फरवरी 2020 तक

MPPEB Recruitment 2020 Post Details

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यकारी), वरिष्ठ विकास अधिकारी (कार्यकारी) - 863 पद



शैक्षिक योग्यता:

उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना पीडीएफ की जांच कर सकते हैं।

How To Apply For MPPEB Recruitment 2020

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 10 नवंबर 2020 से peb.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।