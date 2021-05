NFL Recruitment 2021: ​वरिष्ठ प्रबंधक और लेखा अधिकारी सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

NFL Recruitment 2021: नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ( National Fertilizers Limited ) ने वरिष्ठ प्रबंधक, लेखा अधिकारी, सहायक प्रबंधक और सामग्री अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 25 जून 2021 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें और तय प्रारूप में ही आवेदन करें। नियमानुसार आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार इन पदों से संबंधित आवेदन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य जानकारी के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nationalfertilizers.com पर जाकर हासिल कर सकते हैं।

Read More: GPSC Prelims 2021 Final Answer key released: प्रीलिम्स परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी, यहां से करें चेक

एनएफएल भर्ती 2021 के लिए ऐसे करें आवेदन

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ( National Fertilizers Limited ) भर्ती 2021 के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 25 जून 2021 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को सबसे पहले एनएफएल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nationalfertilizers.com पर जाना होगा। होम पेज पर संबंधित लिंक को क्लि करें। क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। इस पेज पर जरूरी क्रेडेंशियल भरें और सबमिट कर दें। इसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अपने पास रख लें। बता दें कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ( NFL ) में इससे पहले जनवरी 2021 में भी मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए वैकेंसी निकली थी।

Read More: Indian Army SSC Recruitment 2021: तकनीकी कोर में निकली भर्ती, यहां से करें अप्लाई

NFL Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून 2021

पदों का विवरण:

सीनियर मैनेजर - 2 पद

एकाउंट्स ऑफिसर - 7 पद

असिस्टेंट मैनेजर - 4 पद

सामग्री अधिकारी - 10 पद

वेतनमान :

सीनियर मैनेजर- 80,000 से 2,20,000 रुपए प्रति माह

एकाउंट्स ऑफिसर- 40,000 से 1,40,000 रुपए प्रति माह

असिस्टेंट मैनेजर – 50,000 - से 11,60,000 रुपए प्रति माह

सामग्री अधिकारी - 40,000 से 140000 रुपए प्रति माह

Read More: AIIMS Jodhpur Recruitment 2021: सीनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली भर्ती, सीधे इंटरव्यू से होगा चयन

Web Title: NFL Recruitment 2021 for the post of Senior Manager, Accounts Officer, Assistant Manager & Materials Officer Posts