RBI Officer Grade B Final Result: आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी, ऐसे करें चेक

RBI Recruitment Grade B Final Result 2021: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनरल, DEPR और DSIM के लिए ग्रेड बी (DR) में अधिकारी के पद के लिए अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए है वे सभी आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट (RBI Officer Grade B Final Result) चेक कर सकते हैं।

322 पदों होगी भर्ती :—

आरबीआई की ओर से जारी यह वैकेंसी से 322 रिक्त पद भरे जाएंगे। ग्रेड बी के ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए जारी वैकेंसी में आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। 2 अगस्त से 30 अगस्त तक इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। दूसरे चरण और इंटरव्यू के लिए मार्कशीट और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स के परिणाम की घोषणा से 15 दिन के भीतर ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते है।



ऐसे देखें परिणाम:—

— सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं।

— वेबसाइट की होम पेज पर Career with Central Bank के लिंक पर जाएं।

— अब Current Vacancies के लिंक पर क्लिक करें।

— इसके बाद Result of Officers in Grade B (DR) (GEN), (DEPR) and (DSIM) PY-2021 पर क्लिक करें।

— अब एक पीडीएफ फाइल खुलकर सामने आएगा।

— इसमें उम्मीदवार अपने रोल नंबर और नाम की मदद से परिणाम देख सकते है।

— इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर रखें।



वैकेंसी डीटेल्स:—

आरबीआई भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 322 रिक्त पदों भरा जाएगा। इस परीक्षा में सेलेक्ट उम्मीदवारों को आरबीआई में ऑफिसर ग्रेड बी (जनरल) के 270 पद, ऑफिसर ग्रेड बी (डीईआरपी) के 29 पद और ऑफिसर ग्रेड बी (DSIM) के 23 पदों पर नौकरी दी जाएगी।

