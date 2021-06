RBSE 10th and 12th Exam 2021: राजस्थान और एमपी बोर्ड का आज आ सकता है फैसला, पढें डिटेल

RBSE 10th & 12th Exam 2021: कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( CBSE ) 12वीं कक्षा की परीक्षा स्थगित होने के बाद आज यानि दो जून को राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 1 जून 2021 को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

रिजल्ट तैयार करने के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति लिया जा सकता है सहारा

राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान सीबीएसई ( CBSE ) की कक्षा 12वीं की महामारी के कारण ही लंबित चल रही बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद आया है। इससे पहले राजस्थान शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी थी कि पिछले माह 23 मई को हुई केंद्रीय मंत्रियों, राज्य शिक्षा मंत्रियों एवं राज्य शिक्षा सचिवों की बैठक में सीबीएसई द्वारा महामारी के बीच बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए दो विकल्प सुझाए गए थे। इनमें दूसरे विकल्प के अनुसार राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर अभी तक तैयारियां चल रही थीं। इस बीच मंगलवर को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड भी कक्षा 10 और कक्षा 12 की लंबित परीक्षाओं को रद्द कर दे। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर राजस्थान बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं रिजल्ट तैयार करने के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति का सहारा लिया जा सकता है।

अन्य राज्यों से भी मिले परीक्षा रद्द होने के संकेत

भी परीक्षा रद्द इससे पहले 2020 में भी कोविड-19 महामारी के चलते ही राजस्थान बोर्ड ( RBSE ) की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं को तय कार्यक्रम के बीच में रोकना पड़ा था। बाद में राजस्थान बोर्ड द्वारा रद्द की गई परीक्षाओं के लिए आयोजित पेपरों के औसत के आधार पर अंक देते हुए परिणामों की घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटक, एमपी सहित अन्य राज्य से भी 12वीं की परीक्षा रद्द होने के संकेत मिले हैं।

