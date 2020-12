UPPCL JE Recruitment 2020: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) में 212 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह भर्तियां इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन ट्रेड्स में जूनियर इंजीनियर (ट्रेनी) के पदों पर की जाएंगी। इच्छुक और योग्य आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 दिसंबर से शुरू होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है।

Click Here For Download Official Notification

UPPCL JE Recruitment 2020 Eligibility

जूनियर इंजीनियर (ट्रेनी) भर्ती 2020 के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना जरुरी है। साथ ही, उम्मीदवारों की आयु 1 अक्टूबर 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए छूट का भी प्रावधान किया गया है।

How To Apply For UPPCL JE Recruitment 2020

आवेदन के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर ही दिये गये वेकेंसी/रिजल्ट्स के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नये पेज पर सम्बन्धित भर्ती विज्ञापन के साथ 4 दिसंबर को उपलब्ध कराये जाने वाले ‘अप्लाई ऑनलाइन’ लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लीकेशन पेज पर पहुंच पाएंगे, जहां मांगे गये विवरणों को भरकर उम्मीदवार अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे।

UPPCL JE Recruitment 2020 Application Fees

उम्मीदवारों को ध्याना देना चाहिए कि यूपीसीएल जूनियर इंजीनियर (ट्रेनी) भर्ती 2020 के लिए 1000 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन में से किसी एक माध्यम से कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड से 28 दिसंबर तक और ऑफलाइन मोड में 30 दिसंबर अप्लीकेशन फीस का भुगतान किया जा सकेगा।