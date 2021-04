Sarkari Naukri 2021: महिला नर्सों के 390 पदों पर मांगे गए आवेदन, जल्द करें अप्लाई

GMC Ratlam Staff Nurse Recruitment 2021: मध्यप्रदेश के नर्सिंग विभाग ने कई रिक्तियां निकाली हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), रतलाम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर महिला नर्स स्टाफ के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई है।

यहां पर कुल रिक्त पदों की संख्या 390 है। इनमें से 309 पदों पर सीधी भर्ती होनी है। वहीं नियमानुसार 20 फीसदी पद यानी 81 पद संविदा कर्मियों के लिए रखे गए हैं। योग्य उम्मीदवार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी),रतलाम में रिक्त इन पदों के लिए आवेदन कर सकते है।

महिला स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए वेबसाइट mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख रविवार, 25 अप्रैल, 2021 है।

पदों की संख्या

अनारक्षित- 103

अन्य पिछड़ी जातियां- 61

एसटी - 79

एससी - 107

आर्थिक पिछड़े समुदाय - 40

कुल पद - 390

शैक्षणिक योग्यता

आवेदक भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ 12वीं पास किया हो। इसके साथ बीएससी नर्सिंग/जनरल नर्सिंग और प्रसूति में प्रशिक्षित हो। आवेदक का बतौर नर्स स्टाफ मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण होना जरूरी है।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। वहीं अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन की शुरूआत- 06 अप्रैल, 2021

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- 25 अप्रैल, 2021

आवेदन शुल्क

अनारक्षित श्रेणी- 1000 रुपये

एसटी / एससी - 800 रुपये

अन्य पिछड़ा वर्ग- 900 रुपये

चयन प्रकिया

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), रतलाम में स्टाफ नर्स के पदों पर चयन योग्यता के अनुसार मेरिट सूची के आधार पर होगा।

कैसे करें आवेदन

- गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), रतलाम की महिला स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए मध्यप्रदेश सरकार के ऑनलाइन पोर्टल mponline.gov.in पर जाना होगा।

- यहां पर Click Here to Apply for the post of Staff Nurse under Govt. Medical College, Ratlam (M.P.) पर जाना होगा।

- गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), रतलाम की भर्ती अधिसूचना http://www.gmcratlam.org पर देख सकते हैं।

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), रतलाम में महिला स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन के लिए सीधे लिंक पर क्लिक करें।