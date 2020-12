Sarkari Naukri: रेलवे, बैंक और पुलिस सहित अन्य विभागों में निकली हजारों सरकारी नौकरियां, फटाफट करें अप्लाई

Top Trending Jobs 2020: सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले दसवीं से स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में भर्तियां निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक संबंधी भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

MP Police Constable Recruitment 2020

MP Police Constable Recruitment 2020: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी है. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 24 दिसंबर 2020 के दिन आरंभ हो गई थी और पुलिस कांस्टेबल के इन 4000 पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख है 07 जनवरी 2021. कैंडिडेट्स को इस तारीख के पहले फॉर्म भरना होगा. यह भी याद रहे कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही हो सकते हैं, किसी और माध्यम से अप्लाई करने की कोशिश न करें. ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का एड्रेस है – peb.mp.gov.in

JKSSB Recruitment 2021:

जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड ने विभिन्न विभागों के रिक्त 580 पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तकऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जेकएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाना होगा। आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

OSSSC Recruitment 2020:

OSSSC Recruitment 2020: ओडिशा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट & रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र और इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक कर सकते हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2020 को ओएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.osssc.gov.in पर जारी किया गया है। कैंडिडेट्स पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं।

SSC CGL 2020 Notification

SSC CGL Notification 2020: कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा-2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2020 के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभाग और अन्य संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुल 6506 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। एसएससी सीजीएल 2020 शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 29 दिसंबर से ही शुरू हो चुकी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 31 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

BOB SO Recruitment 2020

BOB SO Recruitment 2020: बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में सिक्योरिटी ऑफिसर (SO) के पदों पर निकाली है। इस भर्ती के लिए बैंक ने इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट, bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी, 2021 है।

इस भर्ती के जरिए सिक्योरिटी ऑफिसर के 27 और फायर ऑफिसर के 5 रिक्त पद भरे जाने हैं। उम्मीदवार, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

NIA Recruitment 2020

Sarkari Naukri: आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) ने एलडीसी और एमटीएस सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), लोवर डिविजन क्लर्क (एलडीसी) और अन्य के कुल 52 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एनआईए की ऑफिशियल वेबसाइट, nia.nic.in पर जाकर 17 फरवरी 2021 तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें।

Railway Recruitment 2021:

Railway Recruitment 2021: भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए नौकरियां निकाली हैं। यह भर्ती रेल व्हील प्लांट में अप्रेंटिस के पदों पर की जा रही है। इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन) वाले युवा इन भर्ती के लिए पात्र हैं। वैकेंसी की डीटेल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक्स निचे खबर में दिए जा रहे हैं। उम्मीदवार आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।

पदों की कुल संख्या -70

RPCB Recruitment 2021

RPCB Recruitment 2021: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के 114 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट के अतिरिक्त न्यूज़ पेपर में भी प्रकाशित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स जेसीए/ जेईई के पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे अपने ऑनलाइन आवेदन RSPCB को ऑफिशियल साईट environment.rajasthan.gov.in व rpcb.onlinerecruit.in पर जाकर अंतिम तिथि 23 जनवरी 2021 तक कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। कुल पदों की संख्या- 114 पद

Teacher Recruitment 2020

Teacher Recruitment 2020: पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) ने पश्चिम बंगाल के प्राथमिक / बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद के लिए 16,500 रिक्तियों पर भर्ती के लिए उन उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं जिन्होंने टीईटी 2014 क्ववालीफाई किया हो. भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी है. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 10 से 17 जनवरी 2021 तक viva-voce/ इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवार wbbprimaryeducation.org के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें.

