Sarkari Naukri: तहसील, जिला और राज्य स्तर पर निकली रिक्तियां, ऐसे करें अप्लाई

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड (GLPC) ने विभिन्न विभागों में राज्य, जिला और तहसील स्तर पर असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के कुल 392 पदों पर भर्ती निकाली है। जीएलपीसी द्वारा निकाली गई इस भर्ती के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार नियत तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया भर्ती पोर्टल ojas.gujarat.gov.in पर 8 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। उक्त पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है।

Click Here For Official Notification

GLPC Recruitment 2021 Eligibility

असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर और लाइवलीहुड मैनेजर पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से सोशल वर्क या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या रूरल मैनेजमेंट में पीजी या मास्टर्स डिग्री होना जरुरी है। साथ ही सम्बन्धित क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की आयु 22 अप्रैल 2021 को 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्गों और महिला उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।





GLPC Recruitment 2021 Post Details

असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर - राज्य स्तर पर - 13 पद

असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर - जिला स्तर पर - 58 पद

असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर - तहसील स्तर पर - 246 पद

तहसील लाइवलीहुड मैनेजर - 75 पद

How To Apply For GLPC Recruitment 2021

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार भर्ती पोर्टल ojas.gujarat.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए Current Advertisement सेक्शन में जाएं। यहां संबंधित भर्ती के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में अप्लाई नाउ पर जाएं। यहां उम्मीदवार को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। आवेदन करने के बाद भरें हुए आवेदन पत्र का प्रिंट जरूर लेवें।

