SBI Clerk Recruitment 2021: क्लर्क के 5000 पदों पर आवदेन की अंतिम तारीख कल, जल्द करें अप्लाई

SBI Clerk Recruitment 2021: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( SBI ) में जूनियर एसोसिएट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख कल यानि 17 मई, 2021 को है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर पोर्टल जाकर ऑनलाइन आवेदन ( Online registration ) कर सकते हैं। अभ्यर्थी फॉर्म भरते वक्त एक बात का ध्यान दें कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ी न हो, ऐसा होने पर उसका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। बता दें कि एसबीआई में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 अप्रैल, 2021 को शुरू हुई थी।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 अप्रैल, 2021 को 20 वर्ष से अधिक और 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस पद से जुड़ी योग्यता और चयन प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले उम्मीवार एसबीआई की आधिकारिक वेबाइट sbi.co.in पर जाएं। जूनियर एसोसिएट के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण करें। फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से करें। इसके अलावा अभ्यर्थी एक बात का ध्यान रखें कि उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए केंद्रों के अलावा भी एसबीआई कोई अन्य केंद्र भी आवंटित कर कर सकता है, इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जूनियर एसोसिएट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को 750 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। इसके अलावा भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

