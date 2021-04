SSC Selection Post Phase 8 Result 2020: एसएससी फेज- 8 के रिजल्ट कुछ ही देर में होंगे जारी, ऐसे करें चेक

SSC Selection Post Phase 8 Result 2020: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कुछ ही देर में फेज-8 परीक्षा के नतीजों की घोषणा की जाएगी। यह परीक्षा 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और हाई लेवल योग्यता वाले पदों के लिए आयोजित हुई थी। एसएससी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, विभिन्न लेवल के लिए आयोजित हुई फेज-8 परीक्षा के नतीजों की घोषणा आज यानी 9 अप्रैल को की जानी है। जो उम्मीदवार फेज-8 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपने परिणाम चेक कर सकेंगे। परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अगले चरण की परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

Click Here For Check SSC Phase-8 Selection Post Result 2020

SSC Selection Post Phase 8 Exam 2020

कर्मचारी चयन आयोग ने Phase VIII Selection Post भर्ती का नोटिफिकेशन 21 फरवरी 2020 को जारी किया था। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च निर्धारित की गई थी। सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा 6, 9 और 10 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी, जबकि बिहार में इस परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर को किया गया था। परीक्षा की आंसर की आयोग ने 27 दिसंबर 2020 को अपलोड कर, उम्मीदवारों से 31 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी थी। प्राप्त आपत्तियों पर विचार के बाद आयोग द्वारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 रिजल्ट 2020 की घोषणा और फाइनल आंसर की जारी की जाएगी।

How To Check SSC Selection Post Phase 8 Result 2020

एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज-8 परीक्षा के परिणाम चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए मेनूबार से रिजल्ट सेक्शन को चुनें। यहां SSC Selection Post Phase 8 Result 2020 के टैब पर क्लिक करें। आगे की टैब में परीक्षा और रीजन का चयन कर। भर्ती परीक्षा का चयन करने के बाद नई टैब में आपको परीक्षा का लेवल भी चुनना होगा। इसके बाद उम्मीदवार को अपने रोल नंबर सहित अन्य जानकारी भरनी होगी। मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करने के साथ ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।

