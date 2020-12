UPSC Recruitment 2020: सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

UPSC Recruitment 2020: संघ लोक सेवा आयोग ने सांख्यिकी अधिकारी और अधीक्षक के कुल 35 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट, upsconline.nic.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर, 2020 है।

Click Here For Download Official Notification

यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट, upsconline.nic.in पर दो अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। उम्मीदवार, नोटिफिकेशन के माध्यम से रिक्तियों का विवरण, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा व संबंधित अन्य पात्रता की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, आधिकारिक वेबसाइट, upsc.gov.in पर जाकर विज्ञापन संख्या- 15- 2020 के माध्यम से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

UPSC Recruitment 2020 Eligibility Criteria

यूपीएससी सांख्यिकी अधिकारी और अधीक्षक के पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट में सांख्यिकी की डिग्री होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

Read More: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

Read More: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस के निकली भर्तियां, जल्द करें आवेदन

UPSC Recruitment 2020 Age Limit

यूपीएससी सांख्यिकी अधिकारी और अधीक्षक के पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु सीमा से जुड़ी अधिक जानकारी अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।



UPSC Recruitment 2020 Selection Process

उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट, upsc.gov.in पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

How To Apply For UPSC Recruitment 2020

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, upsconline.nic.in पर जाएं। होमपेज पर उपलब्ध विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ORA) लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा। यहां अधीक्षक (प्रिंटिंग) और स्टेटिस्टिकल ऑफिसर पदों के लिए आवेदन के अलग-अलग लिंक दिए गए हैं। उम्मीदवार को जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसके अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करें। अब फिर से एक नया पेज खुलेगा। यहां महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ें और आगे बढ़ें। इसके बाद, न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहां मांगी गई जानकारियां भर कर सेव करें। अब आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन पेज पर वापस आएं। यहां अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगइन करें। अब आप आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।