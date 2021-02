WBHRB Recruitment 2021: स्टाफ नर्स ग्रेड-ll के 6114 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

WBHRB Staff Nurse Grade-II Recruitment 2021 Notification: पश्चिम बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड (WBHRB) ने स्टाफ नर्स ग्रेड-II के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 6114 पदों पर भर्ती की जाएगी। उक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू हो जाएगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbhrb.in पर जाकर 26 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे।

Click Here For Official Notification

Click Here For More Details

रिक्तियों का विवरण

कुल पदों की संख्या - 6114 पद

सामान्य - 1895 पद

अनुसूचित जाति - 2146 पद

अनुसूचित जनजाति - 621 पद

OBCA - 1141 पद

OBCB - 289 पद

PWD - 22 पद

शैक्षणिक योग्यता

स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को जनरल नर्सिंग या बी.एससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना जरुरी है।

(b) Registration Certificate from West Bengal Nursing Council.

(c) Knowledge of Bengali/Nepali- Spoken and written.

आयु सीमा

स्टाफ नर्स के इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 39 वर्ष निर्धारित की गई है। बता दें कि आयु की गणना एक जनवरी 2021 से की जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू होने की तिथि - 17 मार्च 2021

आवेदन की अंतिम तिथि- 26 मार्च 2021

आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 160 रुपये शुल्क देना होगा. जबकि एससी/एसटी वर्ग के लिए आवेदन निशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं।