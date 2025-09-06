तालाब में नहाने उतरा एक बालक डूबा, दो दोस्त सुरक्षित निकले

जोधपुर.
माता का थान थानान्तर्गत मगरा पूंजला में भूतिया नाडी (अन्ना सागर तालाब) में नहाने के लिए उतरे तीन दोस्तों में से एक युवक शनिवार को डूब गया। दो युवक पहले ही सुरक्षित बाहर आ गए।
थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मगरा पूंजला अन्ना सागर तालाब के पास निवासी तीन दोस्त अपराह्न में नहाने के लिए पास ही भूतिया नाडी (अन्ना सागर तालाब) गए। इस दौरान 21 साल का एक युवक नाडी के गहरे पानी में डूबने लगा। दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो गहरे पानी में चला गया। दोनों दोस्त बाहर निकल आए। उन्होंने परिजन व आस-पास के लोगों को सूचना दी। जो तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन पानी गहरा होने से वे युवक को बाहर नहीं निकाल पाए।
बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ व अन्य गोताखोरों को बुलाया। देर रात तक युवक को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे थे। बारिश व अंधेरा होने से गोताखोरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में रात को राहत कार्य रोक दिया गया। अब रविवार अल सुबह फिर से प्रयास शुरू किया जाएगा।