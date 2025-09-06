तालाब में नहाने उतरा एक बालक डूबा, दो दोस्त सुरक्षित निकले

थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मगरा पूंजला अन्ना सागर तालाब के पास निवासी तीन दोस्त अपराह्न में नहाने के लिए पास ही भूतिया नाडी (अन्ना सागर तालाब) गए। इस दौरान 21 साल का एक युवक नाडी के गहरे पानी में डूबने लगा। दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो गहरे पानी में चला गया। दोनों दोस्त बाहर निकल आए। उन्होंने परिजन व आस-पास के लोगों को सूचना दी। जो तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन पानी गहरा होने से वे युवक को बाहर नहीं निकाल पाए।