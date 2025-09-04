Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

सेना के हवलदार पर बलात्कार व देह शोषण का आरोप

- लीव इन रिलेशनशिप में रखा, फिर छोड़ा, मारपीट व हाथ जलाने का भी आरोप

जोधपुर

Vikas Choudhary

Sep 04, 2025

बलात्कार

जोधपुर.

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में लीव इन रिलेशनशिप में साथ रहने के बाद सेना के हवलदार ने महिला को छोड़ दिया। इस पर महिला ने उसके खिलाफ बलात्कार व मारपीट कर हाथ जलाने का आरोप लगाकर एफआइआर दर्ज करा दी।

पुलिस के अनुसार एक महिला ने सेना में एक हवलदार के खिलाफ बलात्कार व देह शोषण करने की एफआइआर दर्ज कराई है। इस संबंध में पीडि़ता के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया गया है। जांच की जा रही है। आरोप है कि आरोपी की पत्नी का निधन हो चुका है। वह पीडि़ता के घर आता जाता था। इस दौरान वह पीडि़ता को भगा ले गया था। फिर लीव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनवाकर साथ रखने लगा था।उसने पीडि़ता के साथ कई बार बलात्कार व देह शोषण किया। कुछ दिन पहले आरोपी ने एग्रीमेंट की समयावधि पूरी होने का बताकर उसे छोड़ दिया था। पीडि़ता का आराेप है कि हवलदार ने जलते स्टोव पर हाथ रखकर जलाया भी था। उसके साथ मारपीट भी की गई थी।

महिला के गले से सोने की चेन व पेंडेंट चोरी

सदर बाजार थानान्तर्गत त्रिपोलिया बाजार में खरीदारी करने के दौरान भीड़ भाड़ में एक महिला के गले से सोने की चेन व पेंडेंट चोरी कर लिययागया। चोर का पता नहीं लग पाया। पुलिस के अनुसार पाल रोड पर उद्यान अपार्टमेंट निवासी कीर्ति राज पत्नी विजय कुमार झा 31 अगस्त को खरीदारी करने त्रिपोलिया बाजार गई थी, जहां भीड़ थी। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। जिन्होंने भीड़ का फायदा उठाकर महिला के गले से सोने की चेन व चांदी का पेंडेंट चुरा लिया। कुछ देर बाद महिला को जेवर चोरी का पता लग गया था, लेकिन महिलाएं नजर नहीं आईं थी।

Updated on:

04 Sept 2025 12:04 am

Published on:

04 Sept 2025 12:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / सेना के हवलदार पर बलात्कार व देह शोषण का आरोप

