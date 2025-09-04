सेना के हवलदार पर बलात्कार व देह शोषण का आरोप

पुलिस के अनुसार एक महिला ने सेना में एक हवलदार के खिलाफ बलात्कार व देह शोषण करने की एफआइआर दर्ज कराई है। इस संबंध में पीडि़ता के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया गया है। जांच की जा रही है। आरोप है कि आरोपी की पत्नी का निधन हो चुका है। वह पीडि़ता के घर आता जाता था। इस दौरान वह पीडि़ता को भगा ले गया था। फिर लीव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनवाकर साथ रखने लगा था।उसने पीडि़ता के साथ कई बार बलात्कार व देह शोषण किया। कुछ दिन पहले आरोपी ने एग्रीमेंट की समयावधि पूरी होने का बताकर उसे छोड़ दिया था। पीडि़ता का आराेप है कि हवलदार ने जलते स्टोव पर हाथ रखकर जलाया भी था। उसके साथ मारपीट भी की गई थी।