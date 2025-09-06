जेल से छूटते ही फर्जी बेचाननामा से भूखण्ड बेचा, फिर गिरफ्तार

थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि मुम्बई निवासी राजीव मर्चेन्ट का एक भूखण्ड फर्जी बेचाननामा के आधार पर दो बार बेच दिया गया था। इस संबंध्ध में पांच जून को धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। इस भूखण्ड का निगम कर्मचारी की मिलीभगत से पूर्व में फर्जी पट्टा भी बनवा लिया गया था। फर्जी बेचाने की जांच करने पर आरोपों की पुष्टि हुई थी। जांच अधिकारी एसआइ लालाराम ने तलाश के बाद रातानाडा अफसर मैस के सामने शेर विलास कॉलोनी निवासी सुल्तान सिंह (70) पुत्र स्वरूपसिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे एक बार फिर जेल भेजने के आदेश दिए गए। वारदात में शामिल गिरोह के अन्य लोगों के संबंध में जांच की जा रही है।