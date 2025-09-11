दुकान तोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई, व्यवसायी सहित तीन और गिरफ्तार

जोधपुर.
सरदारपुरा थाना पुलिस ने थाने से कुछ दूरी पर ड्राई क्लिनिंग की दुकान को जेसीबी से तोड़ने के मामले में बुधवार को तीन और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। छह आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। व्यवसायी सहित तीन-चार अन्य अभी तक भूमिगत हैं।
सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) छवि शर्मा ने बताया कि गत एक सितम्बर की रात सरदारपुरा सी रोड पर ड्राइक्लीनिंग की दुकान को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया था। कुड़ीभगतासनी हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 2जीएच निवासी राकेश ने दूसरे दिन मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कुछ आरोपी भूमिगत हो गए थे। तलाश के बाद मूलत: सिवांची गेट के अंदर सिंधियों का बास हाल गीता भवन के पीछे सुंदर विहार कॉलोनी निवासी इकबाल उर्फ ईक्कू भा 54 पुत्र बरकत खान, उदयमंदिर आसन में गायों की फाटक के पास निवासी इकरामुद्दीन 47 पुत्र जुम्मे खां और नारनाडी में पटवार के पास निवासी लक्ष्मण 28 पुत्र भंवरराम प्रजापत को गिरफ्तार किया गया। व्यवसायी सुमित अग्रवाल, जय सिंधी अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। इनके अलावा दो-तीन अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी इकबाल व्यवसायी है।
गौरतलब है कि राकेश के पिता ने 40-50 साल पहले केदार नाराायण माथुर के भूखण्ड पर ड्राइक्लीन की दुकान किराए पर लगाई थी। केदार नारायण और पत्नी का निधन हो चुका है। पुत्र सर्वेश ने कुछ समय पहले भूखण्ड सुमित अग्रवाल को बेच दिया था। जो राकेश से दुकान खाली करवाना चाह रहा है। राकेश ने किराया प्राधिकरण में वाद दायर कर रखा है। जय सिंधी ने आरोपियों की मदद से एक सितम्बर की मध्यरात्रि जेसीबी से दुकान तुड़वा दी थी।
पुलिस ने इससे पहले चौहाबो सेक्टर 4एफ निवासी मुकेश रंगा, चौहाबो सेक्टर 7 डी निवासी दिनेश मकवाना, बलदेव नगर गली-16 निवासी मोहममद जफर उर्फ मुन्ना, इमरान व मोहम्मद नदीम और भरतपुर निवासी आकिब को गिरफ्तार किया जा चुका है। जेसीबी भी जब्त की जा चुकी है।