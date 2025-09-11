दुकान तोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई, व्यवसायी सहित तीन और गिरफ्तार

सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) छवि शर्मा ने बताया कि गत एक सितम्बर की रात सरदारपुरा सी रोड पर ड्राइक्लीनिंग की दुकान को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया था। कुड़ीभगतासनी हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 2जीएच निवासी राकेश ने दूसरे दिन मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कुछ आरोपी भूमिगत हो गए थे। तलाश के बाद मूलत: सिवांची गेट के अंदर सिंधियों का बास हाल गीता भवन के पीछे सुंदर विहार कॉलोनी निवासी इकबाल उर्फ ईक्कू भा 54 पुत्र बरकत खान, उदयमंदिर आसन में गायों की फाटक के पास निवासी इकरामुद्दीन 47 पुत्र जुम्मे खां और नारनाडी में पटवार के पास निवासी लक्ष्मण 28 पुत्र भंवरराम प्रजापत को गिरफ्तार किया गया। व्यवसायी सुमित अग्रवाल, जय सिंधी अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। इनके अलावा दो-तीन अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी इकबाल व्यवसायी है।