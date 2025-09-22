Jodhpur: भारी हथियारों संग 31 थाना पुलिस ने चलाया सघन अभियान, पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे जांच करने

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश के आदेश पर प्रत्येक नाकाबंदी पॉइंट पर थाना प्रभारी (एचएचओ), सब-इंस्पेक्टर (एसआई), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआइ) के नेतृत्व में छह-छह पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इनके पास छह फुट लंबे डंडे, दो बड़े हथियार, पंप एक्शन गन, ब्रेथ एनालाइजर और दूरबीन जैसे उपकरण थे। नाकाबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए जिगजैग बैरिकेडिंग का उपयोग किया गया। इसके साथ ही, ट्रैफिक पॉइंट्स पर भी प्रभावी यातायात जांच की गई, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।