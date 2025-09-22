Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur: भारी हथियारों संग 31 थाना पुलिस ने चलाया सघन अभियान, पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे जांच करने

नवरात्रा पर जोधपुर शहर में शाम 5 से 7.30 तक नाकाबंदी, सभी 31 थानों की पुलिस ने चलाया अभियान, पुलिस कमिश्नर खुद भी पहुंचे जांच करने, संदिग्ध वाहनों, अपराधियों, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 22, 2025

police checking in Jodhpur
वाहनों की जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। पुलिस कमिश्नरेट ने नवरात्रि के अवसर पर सोमवार शाम को शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक सघन जांच अभियान चलाया। शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक पूरे शहर में नाकाबंदी की गई। इस दौरान शहर के सभी 31 पुलिस थानों की टीमें प्रत्येक थाना क्षेत्र में तीन-तीन पॉइंट्स पर तैनात रहीं, जिससे कार्यस्थलों और दफ्तरों से घर लौट रहे शहरवासी आश्चर्यचकित रह गए।

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश के आदेश पर प्रत्येक नाकाबंदी पॉइंट पर थाना प्रभारी (एचएचओ), सब-इंस्पेक्टर (एसआई), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआइ) के नेतृत्व में छह-छह पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इनके पास छह फुट लंबे डंडे, दो बड़े हथियार, पंप एक्शन गन, ब्रेथ एनालाइजर और दूरबीन जैसे उपकरण थे। नाकाबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए जिगजैग बैरिकेडिंग का उपयोग किया गया। इसके साथ ही, ट्रैफिक पॉइंट्स पर भी प्रभावी यातायात जांच की गई, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

ट्रैफिक पॉइंट्स का निरीक्षण

अभियान की निगरानी के लिए सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) ने प्रत्येक दो से तीन थानों और उनके ट्रैफिक पॉइंट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की गई, जिसका उद्देश्य त्योहारी मौसम में अपराधों पर अंकुश लगाना और नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना था।

यह वीडियो भी देखें

सतर्कता की सराहना

शहरवासियों ने इस अभियान को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ ने पुलिस की सतर्कता की सराहना की, तो कुछ ने नाकाबंदी के कारण यातायात में हुई देरी पर असुविधा जताई। एक स्थानीय निवासी सुरेश परिहार ने कहा कि नवरात्रि जैसे त्योहारों में सुरक्षा जरूरी है, लेकिन यातायात प्रबंधन को और बेहतर करना चाहिए। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत साझा करें। त्योहारी सीजन में ऐसे अभियान और सघन किए जाने की संभावना है।

Jodhpur: भारी हथियारों संग 31 थाना पुलिस ने चलाया सघन अभियान, पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे जांच करने

