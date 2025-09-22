Rajasthan: बकरा चोर ने युवक पर चाकू से किया हमला, ग्रामीणों ने मौत की नींद सुलाया, 2 गांवों में तनाव, पुलिस तैनात

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला थाना क्षेत्र में रविवार रात बकरा चुराने आए एक चोर की ग्रामीणों की पिटाई से मौत होने से गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि वजीराबाद गांव में कुछ चोर बकरा चुराने की नीयत से लालू मीणा नामक व्यक्ति के घर में घुस गए।