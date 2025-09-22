Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: बकरा चोर ने युवक पर चाकू से किया हमला, ग्रामीणों ने मौत की नींद सुलाया, 2 गांवों में तनाव, पुलिस तैनात

चोर की मौत होने से छीपा खेडा और वजीराबाद गांवों में सुबह तनाव व्याप्त हो गया, जिस पर दोनों गांवों में आसपास के थानों से पुलिस बल लगाया गया है।

चित्तौड़गढ़

Rakesh Mishra

Sep 22, 2025

Thief dies due to beating
एआई तस्वीर

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला थाना क्षेत्र में रविवार रात बकरा चुराने आए एक चोर की ग्रामीणों की पिटाई से मौत होने से गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि वजीराबाद गांव में कुछ चोर बकरा चुराने की नीयत से लालू मीणा नामक व्यक्ति के घर में घुस गए।

चोर की जमकर पिटाई की

इस दौरान घर वालों के जाग जाने पर एक चोर ने लालू पर चाकू से हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच एक चोर राधेश्याम बावरी निवासी छीपा खेड़ा को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वह बेहोश हो गया।

ये भी पढ़ें

कोटा में बड़ा हादसा: पार्वती नदी में डूबे 7 किशोर, 3 तैरकर निकले, 4 बहे…1 का निकाला शव, 3 लापता
कोटा
Four youths drowned in Kota

उपचार के दौरान मौत

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लालू मीणा और चोर राधेश्याम को चितौड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर राधेश्याम को उदयपुर भेज दिया गया। वहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

यह वीडियो भी देखें

पुलिस बल लगाया गया

चोर की मौत होने से छीपा खेडा और वजीराबाद गांवों में सुबह तनाव व्याप्त हो गया, जिस पर दोनों गांवों में आसपास के थानों से पुलिस बल लगाया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। शव अभी चित्तौड़गढ़ के मुर्दाघर में रखवाया गया है। परिजनों ने शव लेने से इन्कार कर दिया है। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: एक लाचार पिता की गुहार… सरकार! मेरी बेटी को दो वक्त की रोटी दे दो
बांसवाड़ा
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 06:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan: बकरा चोर ने युवक पर चाकू से किया हमला, ग्रामीणों ने मौत की नींद सुलाया, 2 गांवों में तनाव, पुलिस तैनात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.