Rajasthan: बकरा चोर ने युवक पर चाकू से किया हमला, ग्रामीणों ने मौत की नींद सुलाया, 2 गांवों में तनाव, पुलिस तैनात

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला थाना क्षेत्र में रविवार रात बकरा चुराने आए एक चोर की ग्रामीणों की पिटाई से मौत होने से गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि वजीराबाद गांव में कुछ चोर बकरा चुराने की नीयत से लालू मीणा नामक व्यक्ति के घर में घुस गए।
इस दौरान घर वालों के जाग जाने पर एक चोर ने लालू पर चाकू से हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच एक चोर राधेश्याम बावरी निवासी छीपा खेड़ा को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वह बेहोश हो गया।
पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लालू मीणा और चोर राधेश्याम को चितौड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर राधेश्याम को उदयपुर भेज दिया गया। वहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।
चोर की मौत होने से छीपा खेडा और वजीराबाद गांवों में सुबह तनाव व्याप्त हो गया, जिस पर दोनों गांवों में आसपास के थानों से पुलिस बल लगाया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। शव अभी चित्तौड़गढ़ के मुर्दाघर में रखवाया गया है। परिजनों ने शव लेने से इन्कार कर दिया है। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है।