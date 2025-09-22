Rajasthan News: एक लाचार पिता की गुहार… सरकार! मेरी बेटी को दो वक्त की रोटी दे दो

छह महीने पहले, लक्ष्मण के पिता का निधन हो गया। प्रियंका के दादा ही उसकी देखभाल करते थे, जब लक्ष्मण मजदूरी के लिए बाहर जाता था। वह कहता है, ‘मैं कमाऊं या अपनी बेटी की देखभाल करूं ?’ बेटी के इलाज के लिए लक्षण ने अस्पताल से लेकर सरकारी विभागों तक के चक्कर काटे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सरकारी दतरों के चक्कर काट-काटकर और हर दरवाजे पर निराशा मिलने के बाद उसने थक-हारकर एक मार्मिक फैसला लिया है। वह अपनी बेटी को सरकार को सौंपना चाहता है, ताकि उसे बेहतर इलाज मिले और दो वक्त की रोटी नसीब हो। हालांकि एक गैर सरकारी संगठन के लोग उसके घर पहुंचे और उसे सरकारी योजनाओं में पात्रता के आधार पर लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।